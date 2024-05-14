تحديث- روجينا في ردّ قوي على تعليق طارق الشناوي … وبلاغ جديد ضد الأخير

يبدو أن الأزمة بين نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي والناقد الفنّي طارق الشناوي تفاقمت أكثر في الساعات الماضية بعدما تقدّم “زكي” ببلاغ آخر ضد “الشناوي”.

وكشف أشرف زكي في لقاء تلفزيوني إنه تقدّم ببلاغ آخر ضد طارق الشناوي؛ بعد أن اعتبر أن الاخير وصفه بأنه “مرتشٍ”، مؤكدًا أنه ينتظر حكم القضاء بينه وبين طارق الشناوي ومشددًا أنه لن يترك حقّه ولن يتنازل عن بلاغه ضد طارق الشناوي، لافتًا أنه سيآخذ حقّه من خلال القضاء، وسيدافع عن نفسه حتى اللحظة الأخيرة والتهمة التي وجّهت اليه من قبل طارق الشناوي تُدخله السجن.

وفي أول تعليق لها، نشرت روجينا عبر حسابها الرسمي على فايسبوك آية قرآنية وهي “إن الله يدافع عن الذين آمنوا”. وعلقت على الصورة قائلة: “حقي عندك انت يا رب يقيني بالله يقين.”.

وكان قد تمّ استدعاءالناقد الفني، طارق الشناوي، للرّد على محضر أقامه ضدّه نقيب المهن التمثيلية الممثل د. أشرف زكي بسبب مقال كتبه “الشنّاوي” منذ عدة أسابيع ينتقد فيه الممثلة روجينا.

في التفاصيل كتب “الشنّاوي” عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” منشوراً عبّر من خلاله عن صدمته بعد أن تمّ إستدعائه من خلال إتصال هاتفي بتهمة السبّ والقذف بحق الممثلة روجينا حيث كتب: “فوجئت بإتصال من قسم مصر القديمة لإستدعائي للردّ على المحضر الذي أقامه الفنان أشرف زكي نقيب الممثّلين ضدّي، لأنني قبل نحو شهر وبضعة أسابيع نشرت هذا المقال المرفق ولكن اعتبره النقيب سباً وقذفاً علنياً”.

وأضاف “الشناوي”: قطعاً أقام الدعوى دفاعاً عن زوجته الفنانة روجينا، وأنا كتبت هذا المقال أيضا دفاعاً عن روجينا التي أرى كما هو مكتوب حرفياً بالمقال أنها فنانة موهوبة، ولكن بعد ثلاث محاولات في البطولة المطلقة يجب أن تتوقف وتعود مجدداً للأدوار الموازية التي برعت في أدائها.في كل الأحوال من حق أشرف وكل من يقرأ أن يختلف ولكني ضدّ أن يبدّد النقيب طاقته في إقامة دعوى قضائية خارج رقعة الفن”.

وأردف: “أثق تمامًا في عدالة جهات التحقيق وأثق في نزاهة كل كلمة كتبتها وفي نفس الوقت أرحّب بأي آراء أخرى ترى أن روجينا نجحت في إثبات جدارتها كبطلة مطلقة”.

وأضاف: ” أضيف فقط ملحوظة أخيرة أن بين نقابة الصحفيين التي أنتمي لها ونقابة المهن التمثيلية التي يرأسها أشرف زكي، “بروتوكول” يقضي كل من ينتمي لأحد النقابتَين قبل ان يشرُع في إقامة أي إجراء قانوني ان يتقدّم بشكوى ضد من يرى انه تجاوز في حقّه، خرق النقيب هذا التقليد الراسخ بدلاً من ان يصبح هو عنواناً للإلتزام به”.

في ظل انتقاد “الشنّاوي”، برزت مواقف من جمهور “روجينا” الذي أنصفها، مؤكدًا أن في أرشيفها الفني عشرات الأعمال الناجحة، مبدياً إستغرابه من الهجوم عليها وحصر تاريخها بثلاثة أعمال لعبت فيه دور البطولة فقط أبرزها مسلسل “ستّهم” و “سر إلهي”. مع العلم ان “روجينا” قدّمت في مسلسل “ستّهم” واحداً من أهم أدوارها والذي إعتبره الجمهور نقطة تحوّل في مسيرتها الفنية من إخراج رؤوف عبد العزيز وكتابة ناصر عبد الرحمن.

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بدون شك تعتبر “روجينا” اليوم واحدة من أهم الممثلات المصريات، حيث كسبت الرّهان في العديد من الأعمال الفنية التي قدّمتها خلال مسيرتها الفنية وأثبتت انها صاحبة موهبة فنية كبيرة وأداء متميّز.

وفي المقابل يجب على الممثل أن يتقبّل بكل “رحابة صدر” الانتقاد الذي يسلّط الضوء على مكامن معينة في الأعمال بهدف التطوير وتقديم الأفضل.