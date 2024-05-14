صلاح عبد الله يحذر زوجته وبناته من استخدام تطبيق لاستئجار السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

حذر الفنان صلاح عبد الله، زوجته وبناته من استخدام أحد التطبيقات الخاصة باستئجار السيارات والنقل التشاركي، بعد حادثة تعدي أحد السائقين على فتاة ومحاولة خطفها.

وكتب "عبد الله" عبر حسابه الخاص بموقع "X": "بعد أما شوفت حكاية عمرو أديب، بعت رسالة لبناتي ومراتي على الجروب العائلي، إلغوا أوبر من حياتكم مهما كانت الظروف".

يذكر أن، صلاح عبدالله عرض له مؤخرًا مسلسل "العتاولة" بموسم دراما رمضان 2024 بطولة الفنان أحمد السقا، الفنان محمد لطفي والفنان باسم سمرة.

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