زينة في أحدث ظهور لها: "المرأة الضعيفة تنتقم"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها موجهة رسالة لجمهورها من خلالها.

ونشرت زينة، مقطع فيديو لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المرأة الضعيفة تنتقم، المرأة القوية تسامح، المرأة الذكية تتجاهل.. انتي مين فيهم؟".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "بحاول أكون المرأة الذكية" ، "تنتقمي تسامحي عسل في الحالتين" ، "الذكية طبعا" ، "التلاتة" ، "الذكية الحمد لله" ، "لا بقيت بتجاهل علشان محدش يستاهل وقتي أصلا".

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" داخل إحدى الحارات الشعبية، ويتناول العمل العديد من الشخصيات والنماذج الحياتية التي تبرز جمال الحارة وكل ما فيها.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الاتربي، حنان يوسف، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.