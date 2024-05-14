محامي شيرين عبدالوهاب: "أبلغتني بأن هناك أشخاص داخل روتانا يحاولون إبعادها عن الغناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص لـ شيرين عبدالوهاب، أن الفنانة تكن كل احترام وتقدير لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ولكن يبدو أن هناك بعض الاشخاص داخل الشركة يقفون ضد مسيرتها الغنائية بوضع العراقيل واصطناع المشاكل بدون مبرر واضح ، وكأنهم يريدون ابعادها عن الغناء بكل الطرق، الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف قنطوش، في تصريحات صحفية ، أن شيرين عبدالوهاب تحترم القانون والعقود ، وأنها دفعت مبلغ 8 ملايين لصالح روتانا، وظنت وقتها أن النزاع انتهى عند هذا الحد بعد تعرضها لظلم شديد ، مشيراً إلى أنها مضطرة اسفة لكشف كل الحقائق وحجم الظلم الذي تعرضت وتتعرض له للرأي العام، واتخاذ الاجراءات القانونية خلال الأيام القليلة المقبلة ، خاصة أنها فوجئت بقضية أخرى تم رفعها ضدها .

وكانت شيرين عبد الوهاب قد كشفت في بيان صحفي لها، عن استمرار الخلافات بينهما، بالرغم من تسديدها 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وسيكون هناك تحرك للنزاع مجددا بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة، بالاضافة الى اشتراط الشركة على تقديمها حفلات فنية فقط بالفترة الحالية وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة فقط، بالاضافة إلى عدم طرح 3 أغنيات لها انتهت من تسجيلهم في وقت سابق بدون أسباب واضحة.