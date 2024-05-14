خارج مصر .. طرح فيلم "بنقدر ظروفك" يوم ٢٣ مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت شركة كولومبيا للإنتاج الفني، عن طرح فيلم "بنقدر ظروفك" بجميع السينمات في الخارج يوم ٢٣ مايو الجاري، وذلك بعد يوم واحد من طرحه بدور العرض السينمائي في مصر.

ويطرح الفيلم بجميع السينمات المصرية ودور العرض بالداخل يوم ٢٢ مايو الجاري.

وتدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

فيلم "بنقدر ظروفك"يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.