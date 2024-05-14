 اشرف زكي يروي آخر تطوّرات حالة عادل إمام الصحيّة

كشف نقيب المهن التمثيلية، د. اشرف زكي، عن آخر تطوّرات الحالة الصحيّة للممثل المصري، عادل إمام، مؤكّدًا أنه على تواصل دائم معه، وهو يتمتّع بصحة جيدة، قائلًا: “صحته زي الفل”.

ولفت “زكي” أنه أحيانًا يتلقى اتصالاً من عادل إمام ليطمئن على صحّته او ليوصيه ببعض الممثلين. مشيرًا خلال حديثه انه يتمنى تنظيم احتفالية كبيرة تليق بنجومية وتاريخ الممثل عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده هذا العام.

كما هنأ أشرف زكي عادل إمام بعيد ميلاده الـ ٨٤ قائلاً: “اللي عايز يعرف تاريخ مصر يتفرج على أفلام عادل إمام”.

وأكّد ان رحلة عادل إمام في عالم الفن متميّزة جدًا وممتعة فهو يحظى بشهرة عالمية، ويُعدّ من الأسماء القليلة على مستوى العالم الذي بنى تاريخًا لنفسه.

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على صعيد آخر، وإحتفالاً بعيد ميلاد عادل إمام، الذي يصادف في ١٧ أيار/مايو الجاري، أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، التي تترأسها الممثلة والإعلامية إسعاد يونس، إعادة عرض فيلمه “زهايمر”، لمدة ثلاثة ايام متتالية بدءاً من ١٦ الجاري وذلك في عدد من صالات السينما المصرية والخليجيّة.

الفيلم عُرض في العام ٢٠١٠، شارك في بطولته الى جانب عادل إمام باقة من الممثلين أبرزهم: فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ضياء الميرغني وغيرهم، الفيلم من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج عمرو عرفة.