بالفيديو: إلهام الفضالة ترد على جدل استبدالها بهدى حسين في بطولة مسرحية الطابق الثاني

أوضحت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة حقيقة استبدالها بالفنانة هدى حسين في بطولة مسرحية “الطابق الثاني”، مؤكدة أن الأمور طيبة بينهما وأن هدى حسين عادت لممارسة عملها بشكل طبيعي.

ونفت إلهام الفضالة أن يكون قرار وقف الفنانين عن العمل، الذي صدر بحق نجوم مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”، هو سبب استبدالها بهدى حسين.

وأكدت أن استبدال الممثلين في الأعمال الفنية أمر وارد ويحدث بشكل اعتيادي.

وأوضحت أن مي العيدان كانت من المفترض أن تلعب دور البطولة في المسرحية قبل عامين، لكنها لم تشارك في النهاية.

وأكدت أن هدى حسين تستطيع العمل حاليًا، وأن قرار عودتها للمسرحية جاء بعد ظروف خاصة مرت بها.

وأشادت إلهام الفضالة باحترافية هدى حسين واحترامها لزملائها.

وتفاعل الجمهور بشكل إيجابي مع تصريحات إلهام الفضالة.

وأشاد البعض بثقتها واحترامها لزملائها.

وعبّر البعض عن سعادته بعودة هدى حسين إلى العمل. شاهد أيضاً: مي العيدان تكشف مفاجأة عن هدى حسين وإلهام الفضالة

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