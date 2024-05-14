بعد 7 شهور من بدايته.. انتهاء تصوير فيلم "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

انتهى المخرج طارق العريان، ونجوم ثالث أجزاء فيلم "ولاد رزق" من تصوير آخر مشاهد العمل المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.

المخرج طارق العريان، صور آخر مشاهد العمل فجر اليوم الثلاثاء، في أحد شوارع الجيزة، وذلك بعد مرور 7 شهور من بداية التصوير بين السعودية ومصر.

فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وبطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبد العزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وكان الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق" عرض عام 2015، وفي عام 2019 تم تقديم الجزء الثاني من الفيلم، وحمل عنوان فرعي "عودة أسود الأرض" وحقق الفيلم إيرادات قياسية.