بالفيديو- سيلين أبو مراد موهبة جديدة تلفت انتباه مواقع التواصل وعبير نعمة اوّل المعجبين

طرحت الفنانة الصاعدة، سيلين ابو مراد، “كوفر” لأغنية “بعدني بحبك” مع الموزع “كوكو بي” للفنانة عبير نعمة كونها من متابعي أعمالها الفنية عبر قناتها الخاصة على منصة “يوتيوب” و”انستغرام” و”تيك توك”.

كما وصورتها بعدسة المخرج هاروت كيلينيجا ولاقى الـ cover الكثبر من الإستحسان والإعجاب لدى المتابعين الذين أثنوا على إحساسها وأدائها الرائع، وبلفتة متواضعة سجلت الفنانة عبير نعمة “لايك” على الفيديو تشجيعا منها للجيل الشاب المحب لفنها.

وكانت قد صورَرت سيلين ترتيلة “يا سيدي” مع المخرج وليد الخطيب. من توزيع “كوكو بي”. تزامنا مع اسبوع الآلام وبثها تلفزيون ال one Tv نهار الجمعة العظيمة.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

كما وشاركت بأدوار تمثيلية في مسلسل “عنبر ٦” و”للموت” في الجزء الثاني .

وكان سبق لسيلين ان طرحت عدة أغان على طريقة الـcover منها “الوتر الحساس” لشيرين عبد الوهاب، “ما يهمك” ليارا و”بتعرف شعور” للفنان أدهم الناباسي و”سلامات” باللون المصري ولإليسا “كلو وهم” ونانسي “تجي ننبسط”. كما وما زالت تتابع دراستها الفنية الخامسة في معهد خاص تحت إشراف الإستاذ جورج.