الكاميرا ترصد جيجي حديد وبرادلي كوبر يرقصان ويغنيان في حفل تايلور سويفت في باريس

رصدت الكاميرات ترافيس كيلسي وهو يستمتع بحفل حبيبته المغنية تايلور سويفت في باريس يوم الأحد وذلك مع انطلاق جولتها Eras Tour في أوروبا. لم يكن كيلسي مجرد متفرج. لقد كان هناك لدعم صديقته النجمة، ما جعلها أمسية لا تُنسى.

أظهر نجم اتحاد كرة القدم الأميركي، البالغ من العمر ٣٤ عامًا، تحركاته خلال أغنية “Lover” لسويفت، متألقًا باطلالة بيضاء بالكامل. كان كيلسي في صحبة جيدة، حيث شوهد وهو يتجوّّل إلى جانب أسماء كبيرة مثل جيجي حديد وبرادلي كوبر. فقد شوهد الثلاثي وهم يعزفون ويغنون من خلال قائمة الأغاني الديناميكية لـ Swift، ويشعرون حقًا بالموسيقى.

وهتفت جيجي حديد، ٢٩ عامًا، بحماس لصديقتها المفضّلة، ولوحت بذراعيها في الهواء، بينما انضم برادلي كوبر، ٤٩ عامًا، إلى المرح. كان الجمهور مليئًا بالطاقة، لكن حضور كيلسي كان مؤثرًا بشكل خاص حيث احتفلت سويفت بحفلها الـ ٨٧ من ضمن الجولة.

ولإضفاء لمسة جديدة على الأمسية، قامت سويفت، البالغة من العمر ٣٤ عامًا أيضًا، بإضفاء لمسة من الإثارة على قائمة أغانيها بأغاني جديدة من ألبومها الأخير “قسم الشعراء المعذبين”. حتى أنها تمايلت بحركة رقص “Swag Surfin” أثناء أغنية “So High School” التي يُشاع أنها تدور حول علاقتهما الرومانسية.

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على الرغم من أن كيلسي غاب عن بعض العروض السابقة في Paris La Défense Arena، إلا أن جعل حضوره محسوسًا في باريس وكان بمثابة لفتة خاصة حيث بدأت سويفت المرحلة الأوروبية من جولتها. لقد كان ثابتًاً في العديد من عروضها، وشوهد آخر مرة وهو يغني في حفلتها الموسيقية في سنغافورة قبل توقفها لمدة شهرين.

من باريس مع الحب، يواصل كيلسي وسويفت تحقيق النجاح، سواء في حياتهما المهنية أو في علاقتهما الرومانسية، ما يثبت أن الأضواء كبيرة بما يكفي لتألق نجمَيهما.