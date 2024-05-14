أمسية موسيقية لـ مشيرة عيسى وطلابها بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن الفعاليات المتنوعة لوزارة الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الحفل السنوى لعازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى وطلابها

موعد الحفل والبرنامج الموسيقي

يقام الحفل فى الثامنة و النصف مساء الجمعة 17 مايو على المسرح الكبير ، يتضمن البرنامج عدداً من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التي كتبت خصيصاً لآلة البيانو منها أعمال لشوبان ، باخ ، موتسارت ، بيتهوڤن وهايدن بالاضافة إلي جانب النشيد الوطنى الذى أعادت مشيرة عيسي صياغته ليتناسب مع آلة البيانو .

يشارك فى الحفل مجموعة من المواهب الواعدة الذين قامت مشيرة عيسى بتدريبهم على العزف و هم بيترا شوقى ، تاليا زيادة ، تمارا زيادة ، امايا حسنى ، ايما مهنى ، فريد ناصيف ، شريف العزاوى ، تاليا قنديل ، سليم فكرى ، مراد رفعت ، نادية الجمال ، مايا الزوربا ، عمر توفيق ، آدم بن لادن ، حمدى وجيه و يمنى اشرف .

نبذة عن مشيرة عيسى

يشار أن مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز ، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987 ، شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك ، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا ( ايطاليا ) وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987، وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية ، قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج بالاضافة الى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988 .

تشغل حالياً منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة كرمتها اكاديمية الفنون لعطائها الفنى المتميز فى ختام الملتقى العلمى العربى الثالث .