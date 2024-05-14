قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن فيلم افتتاح مهرجان كان "The Second Act"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يفتتح اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام التي تقام في الفترة من 14- 25 مايو الجاري وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ووقع اختيار إدارة كان السينمائي على الفيلم الفرنسي الكوميدي "The Second Act" أو "الفصل الثاني" ليكون فيلم الافتتاح للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي كوينتين دوبيوكس ويشارك ببطولته مجموعة من النجوم الفرنسيين وهم الممثلة الفرنسية ليا سيدو، لويس جاريل، فينسنت ليندون، رافاييل كوينارد، مانويل جيلوت.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "فلورنس" التي تحاول تقديم "ديفيد" الرجل الذي تحبه بجنون إلى والدها، لكن ديفيد لا ينجذب إليها ويريد أن يرميها في أحضان صديقه ويلي حيث تلتقي الشخصيات في مطعم مجهول في مكان ما.

ويشارك في المسابقة الرسمية هذا العام 22 فيلمًا يتنافسون على جائزة السعفة الذهبية من بينها فيلم السيرة الذاتية "The Apprentice" للمخرج علي عباسي، فيلم الدراما "Kinds of Kindness" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، فيلم الخيال العلمي "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا، فيلم الدراما "Bird" للممثل الأمريكي آدم درايفر، وفيلم "Emilia Perez" بطولة الممثلة الأمريكية زوي سالدانا.

للسينما العربية نصيبًا من المشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام حيث تتنافس 8 أفلام عربية من مختلف أنحاء الوطن العربي أبرزها الفيلم المصري "شرق 12"، الفيلم السعودي "نورة"، ومن المغرب "الكل يحب تودا"، والفيلم الصومالي "القرية المجاورة للجنة"، ومن فلسطين فيلم "إلى أرض مجهولة".

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي هذا العام تكريم "استوديو جيبلي" الياباني بالسعفة الذهبية الفخرية نظرًا لمسيرة سينمائية امتدت لسنوات وحققت خلالها العديد من النجاحات وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان كون الجائزة دائمًا ما تذهب إلى أشخاص وليس استوديوهات، إلى جانب الممثلة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار ميريل ستريب.

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