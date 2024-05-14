طرح إعلان فيلم "Megalopolis" استعدادًا لعرضه بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف المخرج العالمي الحائز على جائزة الأوسكار فرانسيس فورد كوبولا، عن الإعلان الرسمي لفيلم الخيال العلمي والدراما "Megalopolis" استعدادًا لعرضه يوم الجمعة 17 مايو الجاري ضمن المسابقة الرسمية بفعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 هذا العام.

وأظهر الإعلان دمار مدينة نيويورك الأمريكية، حيث يسعى بطل الفيلم لإعمار المدينة مرة أخرى وتحويلها لمدينة "يوتوبيا" الفاضلة.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة كبيرة من ألمع نجوم السينما في هوليوود على رأسهم الممثل الأمريكي ادم درايفر، شيا لابوف، ناتالي إيمانويل، جيانكارلو اسبوزيتو، لورانس فيشبورن، أوبري بلازا، داستن هوفمان، جيسن شوارتزمن.

"Megalopolis" كتابة وإخراج فرانسيس فورد كوبولا والذي يمثل عودته للمشاركة في المحافل السينمائية العالمية بعد غياب سنوات، كما شارك في العملية الإنتاجية للفيلم الذي تقدر ميزانيته بـ 100 مليون دولار.

يذكر أن فيلم "Megalopolis" سيتم عرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي في شهر سبتمبر المقبل.