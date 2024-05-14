جلسة تصوير للجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضعت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 لجلسة تصوير استعداداً لبدء الفعاليات بحفل الافتتاح اليوم الثلاثاء في قصر المهرجانات على سواحل خليج كان اللازوردية.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

ويشارك في المسابقة الرسمية هذا العام 22 فيلمًا يتنافسون على جائزة السعفة الذهبية من بينها فيلم السيرة الذاتية "The Apprentice" للمخرج علي عباسي، فيلم الدراما "Kinds of Kindness" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، فيلم الخيال العلمي "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا، فيلم الدراما "Bird" للممثل الأمريكي آدم درايفر، وفيلم "Emilia Perez" بطولة الممثلة الأمريكية زوي سالدانا.

للسينما العربية نصيبًا من المشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام حيث تتنافس 8 أفلام عربية من مختلف أنحاء الوطن العربي أبرزها الفيلم المصري "شرق 12"، الفيلم السعودي "نورة"، ومن المغرب "الكل يحب تودا"، والفيلم الصومالي "القرية المجاورة للجنة"، ومن فلسطين فيلم "إلى أرض مجهولة".

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي هذا العام تكريم "استوديو جيبلي" الياباني بالسعفة الذهبية الفخرية نظرًا لمسيرة سينمائية امتدت لسنوات وحققت خلالها العديد من النجاحات وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان كون الجائزة دائمًا ما تذهب إلى أشخاص وليس استوديوهات، إلى جانب الممثلة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار ميريل ستريب.

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