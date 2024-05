الأربعاء.. طرح فيلم IF في دور العرض المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في رحلة مشوقة تخوضها فتاة شابة لتكتشف قدرتها على رؤية الأصدقاء الخياليين للجميع، ينطلق فيلم الكوميديا العائلي "IF "IMAGINARY FRIEND للمخرج والمنتج جون كراسينسكي، في دور العرض المصرية ابتداءً من 15 مايو، من خلال شركة Four Star Films.

يقدم IF فكرة أصلية نادرة تحظى بدعم استديوهات كبيرة مثل باراماونت، ويمزج بين الشخصيات الحقيقية والرسوم المتحركة بجانب قصة مشوقة ومجموعة كبيرة من الأداءات الصوتية الشهيرة.

يُعد IF رحلة ساحرة تتجاوز الحدود بين الواقع والخيال، مع لمسات من الفكاهة والعمق، حيث تدور أحداثه حول فتاة شابة وجارها اللذان يمتلكان قوة سحرية تمكنهما من رؤية الأصدقاء الخياليين الموجودين في خيال الآخرين، فتقرر أثناء شروعها في مغامرة سحرية، أن تعيد ربط هؤلاء الأصدقاء الخياليين الذين قد أصبحوا منسيين الآن في خيال أصحابهم.

يضم الفيلم فريق تمثيل مميزًا بقيادة رايان رينولدز، وجون كراسينسكي، وفيونا شو، وأصوات فيب وولر بريدج ولويس جوسيت جونيور، وإيملي بلانت، ومات ديمون وستيف كاريل بالإضافة إلى أن الفيلم من كتابة وإخراج جون كراسينسكي ومن بين فريق التمثيل المميزين كيلي فليمنغ، المعروفة بدورها في مسلسل "Walking Dead".