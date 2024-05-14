وفاة شقيقة الفنانة معالي زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

رحلت عن عالمنا اليوم السيدة جيجي المنباوي، شقيقة الفنانة الراحلة معالي زايد وابنة الفنانة آمال زايد

وأعلن نجلها أحمد صفوت الرشيدي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وفاة والدته، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة جيجي المنباوي"

وتقام صلاة الجنازة على ابنة الفنانة آمال زايد في مقابر "الغفير" وتدفن بمدفن العائلة بحسب ما كتب ابنها

الفنانة آمال زايد والدة من أشهر فنانات العصر الذهبي للسينما وشاركت خلال مسيرتها في عدد من الأعمال لعل أبرزها دور "أمينة" في "بين القصرين"