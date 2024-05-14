مينا مسعود يعلن خطوبته على الممثلة الهندية إميلي شاه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود عن خطوبته رسميًا من الممثلة الهندية إميلي شاه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

ونشر "مينا" مقطع فيديو عبر الاستوري، ظهر خلاله مع الممثلة الهندية إميلي شاه وأعلن خطوبته منها وذلك خلال حواره مع مجلة "Hello" حيث تصدرا بوستر النسخة الديجيتال من المجلة وقامت الصفحة الرسمية بنشر الخبر عبر حسابها الرسمي على نفس التطبيق.

وعلقت الصفحة على خطوبة مينا: "نجم فيلم علاء الدين مينا مسعود يعلن خطوبته على النجمة الهندية إميلي شاه، في لقاء حصري مع مجلتنا أعلن الثنائي المميز خطوبتهما عبر نشر صور مذهلة من جلسة التصوير الرسمية الأولى لهما كثنائي من اليابان، المكان الذي اختاره مينا لعرض الزواج على حبيبة عمره، وقد عبر مينا عن حماسه خلال اللقاء الحصري وقال شعرت أني أريد حقًا أن أتزوج هذه المرأة".

وانتهي مينا مسعود مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "Wish You Were There" وسط مشاركة نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم المخرجة الأمريكية جوليا ستايلز، والممثلة الأمريكية إزابيل فورمن، والمقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول "شارلوت" التي تتخيل دخولها في علاقة رومانسية مع رجل من المستقبل يدعى "ادم" تمر العلاقة بالعديد من المواقف والتحديات.

وتعاقد "مينا مسعود" علي عدد من الأعمال السينمائية والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة أبرزها الفيلم المصري "في عز الضهر" ويشاركه البطولة الفنانة إيمان العاصي، الفنان محمود حجازي، الفنانة ميرنا نور الدين، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

كما ينتظر بدء تصوير الجزء الثاني لفيلم "Aladdin" وهو النسخة الواقعية التي قدمها عام 2019 وكان تعاونه الأول مع شركة "ديزني" بطولة النجم الأمريكي ويل سميث وحقق إيرادات عالمية بلغت مليار و54 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 183 مليون.

يذكر أن الظهور الأخير لمينا مسعود في هوليوود بفيلم الرعب "The Sacrifice Game" عام 2023.

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