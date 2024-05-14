سقوط نجوم الفن في شباك مركز تجميل شهير.. وهروب المرأة الحديدية (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - أغلقت وزارة الصحة والسكان الأحد الماضي مركز تجميل شهير في محافظة القاهرة، بعدما ظهرت فيه سيدة بشكل مثير للجدل، بهيئة بعيدة كليًا عن هيئة الأطباء، منتحلة صفة طبيبة أمراض جلدية، وجاءت حملة التفيتش على خلفية صورة ومنشورات دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي للمركز، ولم يكتفوا بالترويج للعيادة والخدمات المقدمة فقط، بل خضع بعضهم لجلسات تجميل وتقديم عروض وخصومات للمتابعين، وساهم في الترويج نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: الفنان محمد نجاتي والمطربة هدي، الفنانة لقاء سويدان.

محمد نجاتي

المطربة هدي

لقاء سويدان

لقاء سويدان

روج الفنان محمد نجاتي لمركز التجميل عن طريق خوضه لجلسات تحديد الذقن، وكذا جلسة لتحسين نضارة الوجه باستخدام تقنية الهايفو بخيوط الكولاجين، لشد تجاعيد الوجه والخدين، كما خضعت الفنانة لقاء سويدان والمطربة الشعبية هدى لجلسات ديرما العنبر وتفتيح، وسط إشادات بالخدمة المقدمة، وعروض وخصومات تصل إلى 50%.

ظهرت السيدة وسط حراسات "بودي جارد" وهي تحمل في يدها سلاحا، مرتدية كميات كبير من المشغولات الذهبية، مما أثار غضب رواد السوشيال ميديا بسبب عدم وجود تفسير ومبرر لحمل طبيبة جلدية سلاحا وسط حراسات مشددة في عيادة تجميل، وعليه رصدت وزارة الصحة هذا المنشور وقررت تشكيل لجنة من العلاج الحر على أعلى مستوى والذهاب إلى المركز بشكل مفاجئ، للتأكد من ترخيص المكان والعاملين به.

وتفاجأت الوزارة عبر اللجنة، بأن المركز غير مرخص، والمسؤول عن إدارته سيدة ليست طبيبة جلدية، كما تزعم، فضلا عن هروبها واختفائها فور علمها بقدوم لجنة التفتيش.

إحالة واقعة غلق مركز شهير للتحقيق

بعد غلق المركز وإعداد تقرير بما تم رصده من مخالفات قانونية، أحال الوزارة الواقعة إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة رصدت الواقعة من خلال منشورات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن عمليات رصد دائمة ومتابعة للمنشورات الدعائية للمراكز والعيادات الطبية؛ للتأكد من صحة ترخيصها وتراخيص العاملين بها.