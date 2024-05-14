محامي عصام صاصا يكشف شروط الصلح الغريبة والمثيرة للدهشة في قضية القتل الخطأ

كشف المستشار علي فايز، محامي المطرب المصري للمهرجانات عصام صاصا، عن شروط الصلح في قضية القتل الخطأ التي واجهها صاصا بعد دهسه لشخص جنوب القاهرة.

وأفاد فايز بأن أهل الضحية يرفضون الحصول على أي تعويض مالي عن فقدان ابنهم، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء يعوضهم عن هذا الخسارة الكبيرة. وأشار إلى أن الدية الشرعية هي الخيار المتاح والمعروف، ويمكن إقناع أهل الضحية بقبولها. ويبلغ قيمة الدية الشرعية حوالي 100 جمل، أو 200 بقرة، أو ألف درهم من الذهب، أو ما يعادلها من العملة المحلية.

وأضاف المحامي أنه تقدم رسميًا بالادعاء المدني بقيمة 5 ملايين جنيه كتعويض مؤقت. وأوضح أن هذا المبلغ ليس مقابل التنازل، وإنما هو إجراء قانوني في الجانب المدني من القضية.

يذكر أن المطرب عصام صاصا قد غادر قسم شرطة الطالبية بعد انتهاء إجراءات إخلاء سبيله وسداد كفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، وفقًا لتقديرات النيابة العامة.