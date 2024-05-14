استقبال أسطوري لميريل ستريب في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استقبال حافل للنجمة الأمريكية ميريل ستريب خلال حضورها السجادة الحمراء لفعاليات حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في قصر المهرجان على سواحل خليج كان الفرنسية.

وفور وصولها على السجادة الحمراء حازت "ميريل ستريب" على استقبال من نوع خاص وتم وصفها بـ "الأسطورة الحية" وذلك نظرًا لمسيرتها السينمائية الحافة بالأعمال الهامة والتي حجزت من خلالها مقعدًا كأحد أهم النجمات في تاريخ السينما العالمية.

وخضعت "ستريب" لجلسة تصوير خاصة صباح اليوم الثلاثاء على هامش تكريمها من قبل إدارة مهرجان كان السينمائي وحصولها على جائزة "السعفة الذهبية" الشرفية تكريمًا لمسيرتها السينمائية الضخمة.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي هذا العام تكريم "استوديو جيبلي" الياباني بالسعفة الذهبية الفخرية نظرًا لمسيرة سينمائية امتدت لسنوات وحققت خلالها العديد من النجاحات وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان كون الجائزة دائمًا ما تذهب إلى أشخاص وليس استوديوهات، إلى جانب المنتج والمخرج الأمريكي جورج لوكاس وسيتم منحه الجائزة بحفل الختام.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 يقام في الفترة من 14- 25 مايو.