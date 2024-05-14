دولة الإمارات العربية تكرم الفنان عمر العبداللات بجائزة قادة العمل الإنساني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كرمت دولة الإمارات العربية المتحدة، الفنان الأردني عمر العبداللات، ومنحته جائزة قادة العمل الإنساني، في حفل TOP HUMANITY LEADERS AWARDS، الذي أقيم في فندق برج العرب في دبي، والذي يهدف إلى تكريم قادة ورعاة العمل الإنساني على المستوى العالمي والعربي

وحضر الحفل حشد من نجوم ومشاهير الفن والإعلاميين والمؤثرين في العالم العربي، الذين تم تكريمهم على ما قدموه من أعمال إنسانية.

ومن أبرز النجوم الذين حضروا الاحتفالية: أحمد حلمي، نيشان، طوني خليفة

وانطلقت الجائزة بمبادرة من الدكتور باسم الحلبي، والمهندسة دانا السنيح، والسفيرة جوان أبو هنطش، لتعميم التجارب الإنسانية الناجحة، والاستفادة منها وتكريم من كان السبب وراءها، لتكريس مفاهيم العمل الخيري والإنساني في الإمارات وباقي دول العالم.

وهدفت الاحتفالية التي اختارت "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات، إلى جانب أعماله الفنية الناجحة، أعطى اهتماما كبيراً وكان مشاركاً وداعماً للقضايا العربية الإنسانية، والتي شكلت حلقة وصل كبيرة بينه وبين جمهوره العربي

كما أطلق وساهم في العديد من المبادرات الرسمية والخاصة في الأردن والوطن العربي وفي دول الاغتراب، لدعم جمعيات ومستشفيات سرطان الأطفال والشلل الدماغي ومرضى السكري والمعوقين واللاجئين.