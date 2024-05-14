"موقفين الدنيا ليه".. أول تعليق من روتانا على اتهامات تأخير أغاني شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على توضيح موقفها من الاتهامات التي وجهت لها من النجمة شيرين عبدالوهاب، بشأن تأخير طرح أغانيها.

الشركة في بيان صدر اليوم الثلاثاء، وحصلت عليه "الخليج 365"، أكدت عدم تسلمها من النجمة شيرين عبدالوهاب أو من يمثلها، أي أغاني بصوتها، بإستثناء أغنية "الدهب"، التي طرحت في شهر فبراير الماضي. عبر المنصات العربية والعالمية.

روتانا، أضافت: "الشركة على أتم الاستعداد لطرح الأغاني فور استلام الماستر، والأوراق القانونية والمخالصات، بتوقيع الفنانة شيرين ".

وشددت الشركة، على أن كل ما يتردد غير ذلك، عار من الصحة، مع حفظ حقها بالرد قانونيا على هذه الادعاءات.

النجمة شيرين عبد الوهاب، عقب حفلها الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، في أرينا الكويت، ظهرت في مقطع فيديو، ردت على سؤال مراسل برنامج "et بالعربي"، عن تأخر طرح الأغاني".

شيرين عبد الوهاب، قالت،:" في 3 أغاني جاهزين، وبعدهم بشوية في 3 أغاني للصيف، مش عارف روتانا هتنزلهم إمتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه ؟".

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