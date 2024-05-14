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تراند اليوم : بالفيديو.. الفنان حسين العلي يشكو تهميشه وتجاهله فنياً ويوجه رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ

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صحيفة الخليج 365 : اشتكى الفنان حسين العلي من التهميش والتجاهل له في الوسط الفني، موجهاً رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

وقال العلي خلال برنامج وينك على روتانا خليجية:" الألم موجود بالذات من الساحة الفنية، من كل الجوانب، هناك حالة تهميش لي ولعدد من الفنانين".

وأضاف العلي:" هناك تجاهل ما أدري إيش الموضوع، فنان له جمهور وله وضعه في الساحة، ما أدري إيش الأسباب".

وتابع:" أوجه رسالة حب إلى أبو ناصر المستشار تركي آل الشيخ، ان يلتفت لنا قريباً، أبو ناصر كفو، وسوا الشيء اللي ما حد سواه، من خلال رؤية سيدي ولي العهد ".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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