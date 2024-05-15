“ملكة جمال وعاشقة الرقص”.. 10 معلومات عن الهندية إميلي شاه خطيبة مينا مسعود

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 12:48 صباحاً - أعلن الفنان العالمي المصري مينا مسعود، خطبته على الممثلة الهندية ” إيملي شاه”، واحتفل النجمان، بالخطبة في إحدى الحدائق بين الأشجار في اليابان، وهما في حالة حب وانسجام.

ويبحث الجمهور عادة عن معلومات جديدة عن خطيبة النجم العالمي مينا مسعود، وفي هذا التقرير ترصد الخليج 365 عن أهم ملعومات الفنانة “إيملي شاه”.

من هي الفنانة “إيملي شاه” ؟

1- فازت بلقب ملكة جمال نيوجيرسي الأمريكية عام 2014.

2- تعشق رقص الباليه وأخذت العديد من التدريبات المكثفة في فرقة “بريستون باليه”.

3- أدارت فريق البيسبول في مدرستها الثانوية لمدة 3 سنوات.

4- اشتهرت بمشاركتها في العديد من الأعمال الخيرية.

5- تعاونت مع االمخرج العالمي كلينت إيستوود بفيلمه “Jersey Boys”.

6- سفيرة اليونيسيف لمرض التوحد.

7- عملت كمساعد مخرج بعدد من الأفلام الشهيرة منها فيلم “Furious 7” للنجم فين ديزل.

8- حلمها أن تصبح إحدى فتيات أفلام جيمس بوند.

9- تتحدث العديد من اللغات بطلاقة منها الهندية والإنجليزية والجوجاراتية.

10- تخرجت من جامعة كاليفورنيا وحصلت على شهادة في إدارة وسائل الترفيه.

11- لديها مليون متابع على انستجرام.

تفاصيل فيلم «فى عز الضهر»

في سياق أخر تقرر عرض فيلم «فى عز الضهر» فى موسم نصف العام، ليكشف عن أولى تجارب النجم العالمى مينا مسعود السينمائية في مصر، وهو صاحب فيلم “علاء الدين” مع النجم العالمى ويل سميث.. يدخل فيلم “فى عز الضهر” فى المنافسة بعد أن تم تأجل العمل أكثر من مرة فى العام الماضى، بسبب تصويره في أكثر من مكان خارج البلاد.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار الأكشن، حيث يجسد مينا مسعود شاب يدعى “حمزة” وهو مصرى الأصل يسافر إلى الخارج ثم يعود من جديد للأراضى المصرية، ولكن بثوب رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم بالتزامن مع دخوله فى قصة حب من نوع خاص، وتم تصوير “فى عز الضهر” فى أكثر من 4 دول أوروبية لخطورة وتنوع مشاهده، وتأتي تجربة معز مسعود بعد النجاح الكبير الذى حققه فى فيلم “علاء الدين”، الذى عرض عام 2019، ولعبت بطولته نعومى سكوت، والنجم العالمى ويل سميث، كما أن فيلم “فى عز الضهر”، يسجل التجربة السينمائية الثانية للمخرج مرقس عادل، وذلك بعد فيلم “فى القلب”، الذى قدمه من قبل مع الفنان خالد سليم، والفنانة نسرين طافش وسوسن بدر وآخرين.

فيلم «في عز الضهر» يشارك فيه بجانب مينا مسعود، كلا من محمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، إيهاب فهمى، محمود حجازى، وشيرين رضا، وإيمان العاصى، وهو من تأليف كريم سرور، ومن إخراج مرقس عادل.

وكان المخرج مرقس عادل قد وعد جمهور مينا مسعود أن فيلم “فى عز الضهر” سيكون فيلم مصرى بصبغة عالمية، وسيطرح فى السينمات المصرية والمحلية، ومينا مسعود سيقدم أكشن عالمي، فيما ألمح الممثل والمؤلف كريم سرور إلى أن الفيلم ينتمى لنوعية أفلام الحركة والإثارة لكنه يمثل حكاية مصرية خالصة بصبغة عالمية، وأحداثه تدور من خلال وسيط مافيا يقوم بمهمات فى كل دول العالم وعندما يأتى إلى مصر تحدث له أزمات مختلفة.

الخليج 365

الخليج 365

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