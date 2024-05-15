فن ومشاهير

مينا مسعود يفاجئ جمهوره بخطوبته على النجمة الهندية إميلي شاه

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ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ النجم العالمى مينا مسعود جمهوره باعلان خطوبته على النجمة الهندية إميلي شاه.

مينا مسعود  وإميلي شاه 

وأعلن الأمر خلال حواره مع مجلة "Hello"، حيث تصدرا بوستر النسخة الديجيتال من المجلة، وقامت الصفحة الرسمية بنشر الخبر عبر حسابها الرسمي على نفس التطبيق.

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مينا مسعود  وإميلي شاه 

وكان تعاقد  الفنان مينا مسعود على فيلم عيسي برفقة الفنان إسلام حافظ والفنان خالد الصاوي، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.

قصة فيلم عيسي 

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حي فقير وشاب يدعى عبد الله تنقلب حياته بعد خيانة صديقه له مع زوجته، ويفر إلى أحد المقابر ويتحول من شاب ضعيف الشخصية لفتوة المنطقة، بينما يصاب صديقه بصدمة نتيجة غياب عبد الله ويدرس على يد أحد المشايخ ويصبح شيخ الجامع، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

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مينا مسعود  وإميلي شاه 

عيسي التجربة الثانية بعد فى عز الضهر 

 

 فيلم "عيسى" يسجل التجربة السينمائية الثانية للنجم المصرى العالمي مينا مسعود بعد بطولته لفيلم "فى عز الظهر" الذى انتهى من تصويره منذ أكثر من عام ومقرر عرضه قريباً، وهو تأليف تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته إيمان العاصى، شيرين رضا، جميلة عوض، ومحمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي.

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مينا مسعود 

أبطال فيلم عيسي 

فيلم “عيسي” من تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة نانسي صلاح ومحمود حجازى وإسلام حافظ وسامي مغاوري والطفل أحمد من ذوي الهمم وآخرين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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