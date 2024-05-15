حسين العلي يشتكي التهميش ويوجه رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ-فيديو

في إطار برنامج “وينك” على روتانا خليجية، أعرب الفنان حسين العلي عن استياءه من التهميش والتجاهل الذي يعانيه في الوسط الفني، ووجه رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ.

وخلال البرنامج، أبدى العلي انزعاجه قائلاً: “الألم موجود بالذات من الساحة الفنية، من كل الجوانب، هناك حالة تهميش لي ولعدد من الفنانين”. وأضاف: “هناك تجاهل، ما أدري إيش الموضوع، فنان له جمهور وله وضعه في الساحة، ما أدري إيش الأسباب”.

وقام العلي بتوجيه رسالة حب إلى رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، داعيًا إياه للانتباه إلى الفنانين والاهتمام بهم. وأشاد بدور المستشار تركي آل الشيخ، ووصفه بالكفو، وبالجهود التي قام بها سابقًا، وأعرب عن أمله في أن يلتفت إليهم قريبًا من خلال رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.