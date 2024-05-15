بالصور| نادين: سعيدة بالعمل مع أمير عيد وكامل الباشا في "دواعي السفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

نظمت منصة "WATCH IT" الرقمية عرضا خاصا لأولى حلقات مسلسل دواعي السفر الذي من المقرر انطلاق عرضه في ١٥ مايو الجاري.

أقيم العرض في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور عدد من صناع العمل وأبطاله، بينهم: نادين، عبدالرحيم حسن، أيمن الشيوي، جلا هشام.

وأعربت نادين في تصريحات إعلامية عن سعادتها بالتعاون مع الفنان أمير عيد، والفنان كامل الباشا، مؤكدة أنها شعرت بالحزن مع انتهاء التصوير.

وكان الحساب الرسمي لمنصة "WATCH IT" عبر انستجرام نشر الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل، مصحوبا بالتعليق التالي: "مسلسل (دواعي السفر) يعرض ابتداء من 15 مايو".

مسلسل "دواعي السفر" يشارك في بطولته أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، عبدالرحيم حسن، أيمن الشيوي، چلا هشام، إخراج محمد ناير.