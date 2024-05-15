تحديث – روتانا تردّ على إتهام شيرين في بيان حاسم

تحديث اليوم الأربعاء في ١٥ ايار ٢٠٢٤

ردّت شركة روتانا على ما ورد عبر مواقع التواصل على بيان شيرين وجاء فيه:

“رداً وتوضيحاً لما ذُكر وإنتشر في مواقع التواصل، تؤكد مجموعة “روتانا” للموسيقى، أنها لم تستلم من الفنانة شيرين عبد الوهاب، أو من يمثلها أو ينوب عنها، أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة “.

وأضافت روتانا في بيانها: “وبذلك تبقى أغنية الذهب والتي انتشرت على منصات الإستماع الرقمية العربية والعالمية، هي آخر ما قدمته الفنانة لروتانا، و”روتانا” مستعدة لطرح الأغاني فور إستلامها للـ”ماستر” والأوراق القانونية والمخالصات بتوقيع الفنانة شيرين، لذا اقتضى التنويه، وأن كل ما يشاع غير ذلك، هو عار تماماً عن الصحة، كما وتحتفظ روتانا بكافة حقوقها للرد قانوناً على هكذا إدعاءات”.

وكانت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت أن الخلافات بينها وبين شركة روتانا لم تنتهِ بعد، على الرغم من تسديدها مبلغ ٨ ملايين جنيه لصالح الشركة وسيكون هناك تحرّك للنزاع مجددًا بعد تأخّر طرح الأغاني التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة.

وتابعت شيرين في بيان تم تداوله على نطاق واسع “أن شركة روتانا إشترطت عليها تقديم حفلات فنيّة فقط بالفترة الحالية وأن يكون الإتفاق على الحفلات عن طريق الشركة فقط”.

كما اكّدت شيرين في البيان نفسه “أن سبب إنهيارها الهيستيري في حفلها الأخير بالكويت يعود لتأخير طرح أعمالها الغنائية الجديدة المرهونة لصالح الشركة”.

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نذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد صرّحت في لقاء لـ “إي تي بالعربي” على هامش حفلها في الكويت: “أن في رصيدها ستّ أغنيات جاهزة للطرح، لكنها لا تعرف متى ستقرّر شركة “روتانا” طرح تلك الأغنيات قائلة “مش عارفة همّ موقفين الدنيا ليه؟”.

وكانت شيرين قد وجّهت انذارًا قضائيًا اواخر ٢٠٢٣ عبر محاميها الخبير القانوني حسام لطفي الى شركة روتانا تمنعها فيه من التعرّض لها بالقول او بالفعل، تعرّضًا ماديًّا او قانونيًّا، والالتزام بقوة الأمر المقضي به بعدما تردّد عن مسؤولي الشركة عن إقامة دعوى جديدة بدعوى سريان التعاقد الموقع عام ٢٠١٩، ومطالبة الفنانة بسداد مبلغ يصل الى ٥٧٠ ألف دولار، وهو ما رفضته شيرين على اعتبار انها سدّدت ما يتوّجب عليها مبرّئة ذمّتها، الأمر الذي تجاهلته روتانا. (لقراءة المزيد: تجدُّد النزاع بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا وانذار جديد يلوح بالأفق).