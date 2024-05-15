بالفيديو: الفنان حسين العلي يروي موقفا أنقذه من السجن بعد فصله من العسكرية

روى الفنان حسين العلي خلال لقاء على قناة روتانا خليجية موقفًا طريفًا أنقذه من السجن، وكشف عن كرم الفنان الراحل سلامة العبدالله.

وواجه حسين العلي أزمة مالية بعد انفصاله من السلك العسكري، حيث تراكمت عليه أقساط لشركة ولم يتمكن من سدادها.

وتلقى حسين العلي استدعاءً من السلطات يمنحه مهلة أسبوع لسداد الدين، وإلا سيتم حبسه.

وساعد الفنان سعد عبدالله الزكري حسين العلي بكفالته، وأعطاه مهلة إضافية حتى الأربعاء لسداد المبلغ.

وعندما علم الفنان سلامة العبدالله بأزمة حسين العلي، قدم له مبلغ 10 آلاف ريال دون أي سند أو ضمان.

وتمكن حسين العلي من سداد الدين قبل الموعد المحدد، وعاد لشكر سعد عبدالله الزكري وسلامة العبدالله على مساعدتهما.

ورفض سلامة العبدالله أي مقابل مادي لمساعدته، بل طلب من حسين العلي أن يهديه ألبومًا من ألبوماته، وأصر على منحه مبلغ 20 ألف ريال كهدية.

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