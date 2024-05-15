يسرا تتألق بفستان أنيق من تصميم طوني ورد

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية يسرا على السجادة الحمراء، في مهرجان كان لعام 2024 بدورته الـ 77.

وخطفت يسرا الأنظار بإطلالتها الرائعة، إذ ارتدت فستاناً يجمع بين الأناقة والبساطة، من توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد.

إرتدت يسرا فستاناً من التول الذهبي اللامع، جاء مطرزراً بالكامل بالترتر باللونين الفضي والذهبي.

تميز الفستان بقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة من الأعلى مع ياقة مطرزة بالخرز، وبكمين منفوشين أضافا أناقة على الفستان، أما الطبقى السفلى من الفستان فجاءت بقصة واسعة.

وإختارت يسرا تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلاً مع تموجات بسيطة، وطبقت مكياجاً ناعماً إرتكز على الألوان الترابية والناعمة، والتي أظهرت ملامح وجهها.

وأكملت يسرا إطلالتها بمجوهرات أنيقة، إذ اختارت قطعاً تتلاءم مع لون الفستان.



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