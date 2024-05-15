أقيم حفل مهيب في جامعة اليمامة في الرياض لتسليم جائزة غازي القصيبي بنسختها الثانية، وذلك تكريمًا لذكرى الدبلوماسي والأديب الراحل غازي القصيبي.

وتم تسليم جائزة غازي القصيبي لزوجته خلال الحفل، تقديرًا لإسهاماتها وإنجازاتها.

وحظي تكريم زوجة غازي القصيبي بتفاعل كبير من الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم واحترامهم لها.

وتُمنح جائزة غازي القصيبي مرة كل سنتين، وتُركز على مجالات الأدب، والإدارة والتنمية، والتطوع.

وتمر جائزة غازي القصيبي بمراحل متعددة، تشمل الترشيح، والفرز، والتصفية، والتحكيم، وأخيرًا إعلان الفائزين.

كانت هذه تفاصيل خبر في حفل مهيب.. شاهد تكريم زوجة الراحل غازي القصيبي في حفل بجامعة اليمامة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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