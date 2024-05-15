بالتزامن مع إعادة عرضه احتفالًا بميلاد الزعيم.. عمرو عرفة يستعيد ذكريات فيلم "زهايمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعاد المخرج عمرو عرفة ذكريات تصوير فيلم "زهايمر" بالتزامن مع الاحتفال بميلاد الزعيم عادل إمام وإعادة عرضه بعدد من السينمات سواء في مصر أو بالدول العربية منها المملكة العربية السعودية بدءًا من الأربعاء 15 مايو.

ونشر "عمرو عرفة" منشور عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" استعاد خلاله ذكريات تصوير فيلم "زهايمر" وقال: "بمناسبة إعادة فيلم زهايمر في السينمات افتكرت معاناة التصوير، هل تتخيلوا أن أول ساعة في الفيلم اتصورت بالترتيب الاستاذ عادل إمام طلب مني ده لأن بعد ساعة بيكتشف أن معندوش زهايمر ومكانش عاوز يحس الإحساس ده عشان يبقى صادق في الجزء الأول من الفيلم ووافقت واتعذبت وأنا مبسوط".

وأعلن المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن عرض فيلم "زهايمر" بسينمات السعودية يوم 16 مايو احتفالًا بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، ونشر "تركي" بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "فيلم زهايمر للزعيم عادل إمام في سينمات السعودية بمناسبة عيد ميلاده ابتداءًا من 16 مايو".

ويحتفل النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84 يوم 17 مايو، إذ يعد من مواليد 1940 وهو أحد أبرز وأقوى عمالقة السينما المصرية، وولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وانتقل "إمام" إلى حي السيدة زينب بمدينة القاهرة صغيرًا حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة، ومتزوج وله ثلاثة أولاد، المخرج رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية، والفنان محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة.

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