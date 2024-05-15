تصل 200 دولار.. تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان الأول في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد النجم محمد رمضان، لتقديم حفله الأول في بيروت، يوم 17 أغسطس المقبل، والذي وصفه عبر صفحاته في مواقع التواصل: "أقوى حفلة في لبنان"



النجم محمد رمضان، نشر بوستر الحفل، عبر صفحاته في مواقع التواصل، وكتب: "بيروت راح تولع .. والفرح راح يعود، ثقة في الله أقوى حفلة في لبنان".

ومن جهتها طرحت إحدى المنصات، تذاكر الحفل للحجز إليكترونيا، وجاءت أسعارها كالتالي، 50، و 75، و 100، و 150، و200 دولار،

النجم محمد رمضان، خلال ظهوره في قناة ONETV اللبنانية، المشاركة في رعاية الحفل، قال: "الحفل سيكون هو الأقوى في آخر 10 سنوات بلبنان"

وتابع: "سعيد أنني سأقدم حفلا في لبنان، هذه أول حفلة لي في بيروت، والشعب اللبناني من أكثر الشعوب التي أحبها، وأتمنى أن أقدم حفلا يليق بهم".

الحفل الذي يقدمه النجم محمد رمضان، يعد الأول الذي تتولى تنظيمه والإشراف عليه، الشركة الخاصة التي أسسها مؤخرا، بمشاركة منظم الحفلات نبيل السويسي، وتحمل اسم " BOSS PRODUCTION".

النجم محمد رمضان، كان من المقرر أن يقوم في ديسمبر 2023، بإحياء الحفل المقام بمناسبة رأس السنة، قبل أن يتم تأجيله بسبب العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة.