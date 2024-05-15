يسرا بصحبة ريا أبي راشد في حفل افتتاح كان السينمائي: "بتدلعني دلع مفيش بعد كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حضرت النجمة يسرا حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام والذي أقيم يوم الثلاثاء بقصر المهرجانات في فرنسا وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت يسرا صور ومقاطع فيديوهات من كواليس حفل الافتتاح عبر استوري حسابها على "انستجرام"، وظهرت برفقتها الإعلامية ريا أبي راشد وبسؤال "يسرا" عن شعورها بمرافقة "ريا" لأول مرة بالمهرجان قالت: "سعيدة جدًا أني معاها ودايمًا تحتضني وتهتم بيا، بتدلعني دلع مفيش بعد كده".

كما ظهرت "يسرا" وهي تلتقط صورة تذكارية من السجادة الحمراء وكان برفقتها الإعلامية ريا أبي راشد والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي.

ونشرت "ريا" صورة عبر استوري حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تحمل دعوة المهرجان ومعها دعوة النجمة يسرا إلى جانب حضور عمرو منسي، والمخرجة والمنتجة ماريان خوري وعلقت: "ليلة جميلة".

يذكر أن مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 يقام في الفترة من 14- 25 مايو.

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