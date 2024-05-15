بعد اشتعال حرب البيانات.. لماذا تجدد نزاع روتانا وشيرين عبدالوهاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخلت النجمة شيرين عبدالوهاب، من جديد في نزاع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وصل إلى حد تبادل إصدار البيانات، والتهديد باللجوء إلى الإجراءات القانونية.

مصادر من شركة روتانا، علقت على الجدل الذي زادت سخونته أمس الثلاثاء، والاتهامات الموجهة من النجمة شيرين عبدالوهاب.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أولا نؤكد احترامنا للفنانة شيرين عبدالوهاب، ولكن كل ما تردد عن انتهاء العقد، غير صحيح"

وعن تفاصيل إبراء ذمة الفنانة، أجاب: "بالفعل تم، بعد تسلم مبلغ 8 مليون جنيه، وفقا لحكم المحكمة الإقتصادية، الخاص بالشرط الجزائي المنصوص عليه في حالة الإخلال بالعقد، ولا علاقة لذلك بالعقد نفسه وسريانه".

وأوضح المصدر: "إن كان العقد قد تم بالفعل فسخه، لماذا الحديث عن تأخير الأغاني؟، علما أن الشركة كما ذكرت في بيانها، لم تتسلم، إلا أغنية واحدة فقط، وهي (الذهب)، طرحت بالفعل عبر كافة المنصات العربية والعالمية".

الخبير القانوني حسام لطفي في تصريح لـ"الخليج 365" قال: "النجمة شيرين عبدالوهاب، أصبحت تملك الحرية في التعاقد مع من تشاء، ولا يربطها أي عقد مع شركة روتانا ".

وتابع: "بعد تسلم صيغة الحكم الصادر من المحكمة الإقتصادية في سبتمبر 2023، قمت بصفتي وكيلا عن النجمة، بتسليم الأستاذ محمد حلمي بصفته وكيلا عن المدير التنفيذي لشركة روتانا، السيد سالم الهندي، شيك بمبلغ 8 مليون جنيه، في 18 ديسمبر 2023".

لطفي أضاف: "ونص محضر التسليم، على براءة ذمة النجمة شيرين عبد الوهاب".

النجمة شيرين عبد الوهاب،عقب حفلها الذي أقيم في أرينا الكويت، ظهرت في مقطع فيديو، تحدثت عن دور شركة روتانا في تأخير طرح 6 أغاني، وقالت، :"مش عارف روتانا هتنزلهم إمتى، مش عارفه هما موقفين الدنيا ليه ؟".