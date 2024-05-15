بعد تكريمه من وزير الشباب والرياضة.. محسن منصور يوجه الشكر لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعرب الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث، عن سعادته لتكريمه من معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك في حفل ختام وإبداع مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية

وأشاد منصور بدور الوزير الهام والفعال في دعم وتمكين الشباب وتفعيل دورهم علي مستوي محافظات مصر باعتبارهم قاطرة الأمل والمستقبل .

وأضاف: الحمد لله من قبل ومن بعد، سعيد بتكريمي في وجود تلك الكوكبة الرائعة، وسعيد أيضا بتكريم زملائي.

وتوجه بالشكر للأستاذة نجوي نبيه وكيل وزارة الشباب والرياضة ولكل القائمين علي الملتقى

حضر الحفل اللواء هشام آمنة وزير الدولة للتنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعدد من الفنانيين والإعلاميين .