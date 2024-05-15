أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف مقطع فيديو لها وهي تشاهد رقصة الفلامنكو الأسبانية الشهيرة، بأحد المطاعم بصحبة خطيبها

وحرصت سلمى على الإمساك بيد خطيبها وإظهار خاتم الخطوبة، وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "المرة الأولى التي سافرت فيها في حياتي ذهبت فيها لرؤية رقصة الفلامنكو، وأثر الأمر في كثيرا واعتقدت أنه الشيء الأكثر عاطفية"

وتابعت: "في المرة الثانية التي ذهبت فيها لمشاهدة رقصة الفلامنكو حصلت وأنا بصحبة إدريس، خطة الله دائما الأفضل"

وأعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف، خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز

ونشرت "سلمى" الصور عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام

وظهرت سلمى أبو ضيف في الصور وهي ترتدي خاتم الخطوبة، وتحتضن خطيبها بأحد الشوارع

يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه

وشارك في بطولة المسلسل كل من: انتصار، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، إنعام سالوسة، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل