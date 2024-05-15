بطلة "أعلى نسبة مشاهدة" أحدث عروس بالوسط الفني.. ما لا تعرفه عن سلمى أبو ضيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

دخلت الفنانة سلمى أبو ضيف، قوائم تريند مواقع التواصل، بعد نشرها صور خطوبتها، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام".

سلمى أبو ضيف، نشرت عبر صفحتها في "إنستجرام"، صور لها مع شخص يُدعى إدريس عبد العزيز وهي ترتدي خاتم ألماظ وفستان أبيض أسفل جاكيت من الجلد.

من هي سلمى أبو ضيف؟

- سلمى أبو ضيف ولدت في فبراير عام 1993 في عين شمس، ودرست في كلية الإعلام.

- عمل والدها في مجال تجارة الأقمشة، وكان السبب في محاولتها دخول عالم عارضات الأزياء.

- عملت مذيعة راديو وكان عمرها 16 سنة، ثم عملت كعارضة أزياء لمدة أربع سنوات.

- شاركت مع فريق "مسار إجباري"، في كليب أغنية بعنوان "شيروفوبيا".

- في عام 2017، بدأت الظهور في مسلسلات عديدة، منها "حلاوة الدنيا"، "لا تطفئ الشمس"، وشاركت مع أحمد الفيشاوي في فيلم "الشيخ جاكسون ".

شاركت سلمى، كضيفة شرف في عدة مسلسلات منها "الاختيار 3 "، "سوتس بالعربي"، إلى جانب المشاركة في بطولة أعمال أخرى، منها "راجعين يا هوى"، "إلا أنا "، "المشهد الأخير "، "زينهم"، وغيرها.

تم تكريم سلمى أبو ضيف، من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد مشاركتها في مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوي.

- نالت سلمى أبو ضيف، إشادات من النقاد و الجمهور، ونجوم الفن، بعد تألقها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي قدمت به شخصية البلوجر "شيماء"، و تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في رمضان الماضي.

- تشارك سلمى أبو ضيف، في بطولة مسلسل "إلا الطلاق"، الذي يعرض على إحدى المنصات.