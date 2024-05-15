نجمة “آراب آيدول” تعلن اصابتها بالمرض الخبيث

أعلنت نجمة اراب ايدول الفنانة العراقية برواس حسين إصابتها بمرض سرطان الأمعاء، وذلك في خبر شكّل صدمة لمحبّيها وجمهورها.

وطلبت برواس من جمهورها ومحبّيها الدعاء لها لأنها حالياً في مرحلة العلاج، متمنيّة الشفاء لجميع المصابين بهذا المرض الخبيث.

وفي منشور باللغتَين الكردية والعربية، أرفقته بصورة لها بالأبيض والأسود، كتبت برواس حسين عبر صفحاتها على “إكس”: “أنا دائماً راضية بالقضاء والقدر الذي كتبه الله لنا، نعم أنا احارب المرض الخبيث (سرطان الأمعاء) حالياً في مرحلة العلاج”.

وأضافت “برواس”: الحمدلله والشكر على كل شيء، ادعوا لي بالشفاء. الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى”.

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فور إعلانها الخبر، إنهالت على “برواس” دعوات وتمنيات جمهورها بالشفاء والسلامة، وطلبوا منها ان تبقى قوية ومتفائلة.

نذكر ان برواس حسين إشتركت في الموسم الثاني من برنامج “أراب آيدول” ولفتت الأنظار بصوتها العذب وغنائها بمهارة باللغتين العربية والكردية.–