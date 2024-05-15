غداً.. أحمد السقا ضيف برنامج "أسرار النجوم" على "نجوم إف إم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تستضيف المذيعة إنجي علي، غداً الخميس، النجم الكبير أحمد السقا، في برنامجها الإذاعي "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، و"نجوم TV"، في الساعة الثامنة مساء على الهواء مباشرة، للحديث عن نجاحاته الفنية وتاريخه الفني الكبير والحافل بالأعمال المميزة.

ويكشف السقا عن كواليس فيلمه الأخير "السرب" الذي يتم عرضه في السينمات حالياً ويحقق نجاحاً فى الإيرادات التي وصلت لأكثر من 25 مليون جنيه خلال أيام قليلة من عرضه، وهو فيلم تدور أحداثه حول إحدى العمليات التي قام بها الجيش المصري وقوات الأمن الوطني المصرية ضد التنظيمات الإرهابية للانتقام من حادثة مذبحة 21 مصريًا في ليبيا وتوسع عمليات الجيش لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية.

بجانب حديث أحمد السقا عن مسلسل "العتاولة" ونجاحه الكبير في موسم رمضان الماضي، وكواليس التحضير لجزء ثان للعام المقبل، وأبرز مشاهد العمل التى جمعت مع باسم سمرة، وزينة وطارق لطفي وباقي نجوم العمل.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة "نجوم Tv”، وتقدمه المذيعة إنجى على، الساعة الثامنة مساء.