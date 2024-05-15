15 مايو.. طرح الفيلم الفلسطيني "الأستاذ" للمخرجة فرح النابلسي في دور العرض المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي في مصر الفيلم الفلسطيني الأستاذ للمخرجة فرح النابلسي، الحائزة على العديد من الجوائز.

الفيلم من بطولة صالح بكري وتم تصويره بالكامل في فلسطين - الضفة الغربية. تدور أحداثه حول قصة أستاذ فلسطيني "باسم" (صالح بكري) الذي يعيش حياة الكفاح من أجل التوفيق بين التزامه بالمقاومة السياسية التي تهدد حياته، ودعمه النفسي لأحد طلابه، ويعيش علاقة رومانسية جديدة مع إحدى المتطوعات (إيموجين بوتس).

في حين يسعى محامٍ أمريكي رفيع المستوى وزوجته إلى استعادة ابنهما، وهو جندي إسرائيلي أسير لدى مجموعة من المقاومة الفلسطينية. حيث تطالب المجموعة بتبادل الأسرى وذلك أدى إلى خلق توترات مع السلطات وتكثيف البحث عن الجندي، مما أثار حالة من الفوضى في حي باسم وآدم.

تم عرض فيلم "الأستاذ" لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2023 في 9 سبتمبر 2023. وأصدرت مجلة Variety مقطعًا حصريًا من الفيلم قبل يومين من عرضه الأول، في 7 سبتمبر. في أكتوبر 2023، تم إدراج الفيلم في القائمة الطويلة لجوائز الأفلام البريطانية المستقلة لعام 2023 في ثلاث فئات: أفضل مخرج لأول مرة، وأفضل كاتب سيناريو لأول مرة، ومنتج مبتكر. وفي ديسمبر، حصل فيلم "الأستاذ" على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث ترأس لجنة التحكيم المخرج باز لورمان الذي رشح مرتين لجائزة الأوسكار؛ وصالح بكري حصل على جائزة أفضل ممثل.