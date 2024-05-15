بعد انتهاء التصوير.. 3 صور لـ كريم قاسم من كواليس "ولاد رزق: القاضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الفنان كريم قاسم من تصوير مشاهده في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق: القاضية" والذي يعود فيه بشخصية رمضان رزق الأخ الأصغر لعائلة رزق ليخوض مع أشقائه مغامرة جديدة.

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، أحمد عز، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.

ويعتبر أحدث أعمال كريم قاسم مسلسل "زينهم" والذي قام فيه بدور دكتور جيمي وتصدر المسلسل المركز الأول في مشاهدات منصةWatch it ومحرك البحث جوجل عند عرض حلقاته على قناة ON.

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجي، انجي أبو السعود.