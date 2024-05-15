بعد ظهورها بفستان زفاف..رسائل متبادلة بين العوضي وياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة لطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ظهورها بفستان الزفاف باعلانها الجديد لصالح احدى شركات المحمول.

وكتب "العوضي" في رسالته لـ ياسمين عبد العزيز، يهنئها فيها على اعلانها الجديد، قائلا: "مبروك يا سمسم إعلان طرش".

وردت ياسمين عبد العزيز على رسالة العوضي، قائلة: "الله يبارك فيك يا عوضيكوا".

وكان اسم ياسمين عبد العزيز قد تصدر تريند موقع "إكس" عقب ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "DMC".

وتحدثت ياسمين خلال الحلقة عن بدايتها الفنية، وكشفت موقفها من الزواج بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

وأدلت ياسمين عبد العزيز بتصريحات خلال البرنامج كونها لا تحب العوضي فقط ولكنها "تعشقه" على حد قولها.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، يوم 16 يناير 2024، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي، بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

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