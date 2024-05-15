مصطفى حجاج يطرح أغنية "بنجيب القرش" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

طرح المطرب مصطفى حجاج، مساء اليوم الأربعاء، أغنية دويتو تحمل اسم "بنجيب القرش" بالتعاون مع المطرب المغربي حاتم عمور.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، والكليب من إخراج حسام الحسيني وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هاني محروس، وظهر بها الثنائي حجاج وعمور بلوك مختلف.

وطرح مؤخرا مصطفى حجاج أغنية "جلد الذات" وهي من كلمات أحمد شكري وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

وتقول كلمات الأغنية: "آه من جَلد الذات طول الليل بالذات، لما دماغك تبدأ تفتح وياك الحكايات لما تبل دموع من البُكا فَرشة نومك وتفكر في حاجات تعباك، ما بقاش ليها علاجات، آه من واحدة إتنين بليل، آه من تفكير نص الليل آه من كل حكاية إتقفلت بس اتسابلها ديل، آه من ذكرى بتنقح، آه من جرح بيفتح، آه من ناس سايبانا ولسه فيهم برضو بنسرح ندمك على قرارات غلطك في اختيارات سهران".

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