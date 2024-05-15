بعد انفصالها عن العوضي.. ياسمين عبدالعزيز ترتدي فستان زفاف والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بفستان زفاف في اعلانها الجديد لصالح احدى شركات المحمول.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور ياسمين عبد العزيز باعلانها الجديد.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ايه ده يا ياسمين كسرتي الإعلانات كلها" ، "القبول مليون عند ياسمين مش طبيعي خفة الدم والهضامة" ، "يا لهوي على العسل" ، "إبداع دي عدت مراحل الإبداع أصلا" ، "فكرة حلوة" ، "ياسمين القمر أم دم خفيف" ، "ما شوفتش حد قمر كده في كل حالاته زيك".

وكان اسم ياسمين عبد العزيز قد تصدر تريند موقع "إكس" عقب ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "DMC".

وتحدثت "ياسمين" خلال الحلقة عن بدايتها الفنية، وكشفت موقفها من الزواج بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

وأدلت ياسمين عبد العزيز بتصريحات خلال البرنامج كونها لا تحب العوضي فقط ولكنها "تعشقه" على حد قولها.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، يوم 16 يناير 2024، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي، بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

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