أحمد حاتم يحضر لفيلمه الجديد "قصر الباشا"

ياسر رشاد - القاهرة - يحضر الفنان احمد حاتم لفيلمه الجديد "قصر الباشا"، من إخراج محمد بكير، تأليف محمد ناير، ومن المقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة.

وكان انضم للفيلم كل من حسين فهمى ونبيل عيسى ومن المقرر أن يتم الإعلان عن البطولة النسائية خلال الأيام المقبلة عقب التوقيع الرسمي .

المنبر

يشار الى أن احمد حاتم يجسد دور باحث أكاديمى بفيلم "المنبر" والفليم تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من آيتن عامر، وكمال أبورية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلى منبره العظيم.

ويشارك أحمد حاتم حاليًا فى فيلم “السرب” الذي يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ احداث البرومو بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر ابطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة آخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

شخصية دياب

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

قصة السرب

ويسرد فيلم السرب بطولات القوات الجوية، بعد مقتل أكثر من 21 مصري من قبل بعض الجماعات الإرهابية، وذلك في إطار أكشن تشويقي.

أبطال السرب

السرب بطولة أحمد السقا، وآسر ياسين ودياب وهند صبري وأحمد حاتم وقصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وكريم فهمي، شريف منير، منى زكي، محمود عبد المغني، إسلام جمال، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

آخر أعمال أحمد حاتم



والجدير بالذكر أن أحمد حاتم شارك الفترة الماضية بدور العرض السينمائي، بفيلم “حسن المصري”، وشاركه بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، لينا صوفيا، وآيسل محمد رمزي، ومن تأليف نورا لبيب وإخراج سمير حبشي، والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي درامي، ويجسد خلاله أحمد حاتم شخصية حسن المصري، وهو مسؤول حراسات ويتعرض لمهمة انتحارية.