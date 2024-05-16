خاص بالفيديو- شكران مرتجى بكلام مؤثرعن هشام شربتجي..هكذا استذكرته بحسرة

ميرنا وليد - بيروت - يُعد المخرج السوري هشام شربتجي من أهم المخرجين في العالم العربي، اذ انه أبدع بالإخراج في الكثير من الأعمال، كما انه يحظى بمحبة كبيرة من قبل الممثلين ودائما ما يتذكرونه بـ حسرة وغصة، وكم انه مخرج بارع وله فضل على كثيرين.



يصادف اليوم الخميس 16 أيار الذكرى السنوية الأولى لـ وفاة المخرج هشام شربتجي، وبـ هذه المناسبة رغب موقع "الفن" بأن يقدّم تقريرا عن الراحل تخلله مداخلة صوتية من الممثلة شكران مرتجى.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر: