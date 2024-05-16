ميرنا وليد - بيروت - يُعد المخرج السوري هشام شربتجي من أهم المخرجين في العالم العربي، اذ انه أبدع بالإخراج في الكثير من الأعمال، كما انه يحظى بمحبة كبيرة من قبل الممثلين ودائما ما يتذكرونه بـ حسرة وغصة، وكم انه مخرج بارع وله فضل على كثيرين.
يصادف اليوم الخميس 16 أيار الذكرى السنوية الأولى لـ وفاة المخرج هشام شربتجي، وبـ هذه المناسبة رغب موقع "الفن" بأن يقدّم تقريرا عن الراحل تخلله مداخلة صوتية من الممثلة شكران مرتجى.
لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- شكران مرتجى بكلام مؤثرعن هشام شربتجي..هكذا استذكرته بحسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.