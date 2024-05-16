أنابيلا هلال بإطلالة رائعة ومثيرة في مهرجان كان من تصميم زهير مراد - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الاعلامية اللبنانية أنابيلا هلال خلال حضورها مهرجان كان الدولي بإطلالة بيضاء ساحرة من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد. وخطفت الانظار بجمالها وأناقتها ورشاقتها اضافة الى اختيارها قطعة مثيرة من مصمم لبناني مبدع عبارة عن كروب توب وتنورة ويتميزان بوشاح طويل تم وضعه على رأسها ليكسر من جرأة القطعة ويضيف اليها لمسة نعومة واضحة.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع المشدود ومكياج حدد ملامح وجهها الناعمة ولون عينيها الملونتين وانتعلت صندال ذو كعب عالي باللون الفضي وحملت حقيبة يد صغيرة بنفس اللون واضافت المجوهرات على الاطلالة.

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