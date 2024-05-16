تفاصيل عن فيلم “إلى عالم مجهول” قبل عرضه في مهرجان كان السينمائي

حصلت Film Clinic Indie Distribution فيلم كلينك المستقلة للتوزيع – ومقرها القاهرة وأبو ظبي على حقوق توزيع الفيلم الفلسطيني “إلى عالم مجهول” للمخرج الفلسطيني الدانماركي مهدي فليفل بمنطقة الشرق الأوسط، بينما تتولى Salaud Morisset التوزيع في جميع أنحاء العالم . و المقرر عرضه لأول مرة عالميا في مسابقة “اسبوعا السينمائيين -La Quinzaine des Cineastes ” المخصصة للأفلام الروائية الطويلة في الدورة الـ ٧٧من مهرجان كان السينمائي التي ستُعقد خلال الفترة ما بين ١٤ إلى ٢٥ ايار/مايو القادم.

يسلط الفيلم الضوء على الواقع المأساوي لحياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتحديدًا في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، “إلى عالم مجهول” يروي قصة المحاولات اليائسة لاثنين من أبناء العم الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في أثينا لإيجاد وسيلة للوصول إلى ألمانيا. يدخر شاتيلا ورضا المال لدفع ثمن جوازات سفر مزورة للخروج من أثينا. عندما يخسر رضا أموالهما التي حصلا عليها بشق الأنفس بسبب إدمانه للمخدرات، يخطط شاتيلا لخطة متطرفة تتضمن التظاهر بأنهم مهربين وأخذ رهائن في محاولة لإخراجه هو وصديقه من بيئتهما اليائسة قبل فوات الأوان.

وقال محمد حفظي مؤسس فيلم كلينك وفيلم كلينك المستقلة للتوزيع ” لقد تأثرت بشكل لا يصدق بقصة الشابين الباحثين عن أي سبيل ممكن لحياة أفضل. ونظرًا لحالة العالم ومنطقتنا التي تعاني من الصراعات بالتحديد، مما يجعل توقيت الفيلم مثالي، ونحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من رحلة مهدي في جلب هذه القصة إلى العالم.”

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“إلى عالم مجهول” هو إنتاج أوروبي مشترك بين جيف أربورن من شركة Inside Out Films في المملكة المتحدة وشركة Nakba Filmworks للمخرج فليفل، و Salaud Morisset موريسيت من فرنسا وألمانيا، وماريا درانداكي من شركة Homemade Films اليونانية، وليلى ميجمان ومارتن فان دير ڤن Studio Ruba الهولندي، المنتجون المشاركون الآخرون هم ERT و Metafora Production وصندوق البحر الأحمر للإنتاج من المملكة العربية السعودية.

حصل الفيلم على دعم من المركز اليوناني للسينما، وبرنامج الإنتاج المشترك NFF+HBF ، و

CNC’s Aide au Cinéma du Monde ، و ZDF/Arte، و ZDF/DKF، ومؤسسة الدوحة للأفلام.