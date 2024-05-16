هذا ما حققه فيلم "السرب" في أسبوعه الثاني بشباك التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

اقتربت إيرادات فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، من تحقيق إيرادات قدرها ٢٦ مليون جنيه، بعد أسبوعين فقط من طرحه بالسينمات

وحقق فيلم "السرب" حتى الآن إيرادات قدرها ٢٥ مليون ٩٧٩ ألف ٢٦٧ جنيه

ويتنافس الفيلم مع ٣ أفلام بدور العرض السينمائي ضمن سباق أفلام عيد الفطر المبارك، هي: (شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، عالماشي)

فيلم "السرب" بطولة: أحمد السقا، شريف منير، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، دياب، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد نادر جلال

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